La chiusura del ponte sul fiume Arena sta creando seri problemi agli abitanti di contrada Bocca Arena.

Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha incontrato per la seconda volta la gente disperata ed ha annunciato che avrebbe presentato una diffida alla provincia, titolare del ponte. Detto fatto. Ieri, con una nota a firma del dirigente del settore tecnico Maurizio Falzone, è stato diffidato il Libero Consorzio Comunale di Trapani ad intervenire entro e non oltre 5 giorni, per i necessari interventi di manutenzione del manto stradale e per la messa in sicurezza del percorso alternativo individuato a seguito della chiusura del ponte Arena.

