Castellammare del Golfo, stop ai lavori per il prolungamento del molo

Stop ai lavori legati al prolungamento del molo foraneo del porto di Castellammare del Golfo.

A sorgere un intoppo legato ad alcune aree in cui sono stati programmati i lavori. Un privato ha infatti notificato alla ditta che sta effettuando i lavori, la Ecc spa in quanto affittuaria della società Sics a cui è stata affidata la commessa, che alcune particelle in cui è stato aperto il cantiere sarebbero di sua proprietà.

Il privato ha persino promosso un procedimento per accertare la sussistenza dei reati per «invasione e mutazione di proprietà privata».

