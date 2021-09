Trapani, la dirigente dell'Usp visita la pediatria del S. Antonio Abate: più contatto tra pazienti e scuola

La dottoressa Tiziana Catenazzo, dirigente dell’Usp di Trapani, ha visitato i reparti di pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale Sant’Antonio Abate per conoscere e salutare i piccoli e giovani pazienti che in questi giorni non possono riprendere le lezioni.

Ad accogliere la dirigente Catenazzo c’erano la dottoressa Maria Anelli, responsabile U.O.S. -Qualità Aziendale e Rischio Clinico – e il dottor Francesco Sammartano, dirigente medico del P.O. di Trapani, che ha sostituito la dottoressa M.C. Martorana direttore del P.O. di Trapani/Salemi. Durante la visita, guidata dal dottor Paolo Formica, responsabile della Chirurgia, dal dottor Palmeri, responsabile del reparto di pediatria, e dal personale infermieristico di turno, bambini e genitori hanno avanzato suggerimenti per migliorare l’inclusività delle aule e permettere ai piccoli di rimanere in contatto con docenti e compagni di scuola.

Una buona occasione per la dirigente, che è anche referente regionale per la scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare: "Spesso il ricovero rappresenta un momento difficile, a volte traumatico, per i bambini e i ragazzi; perdere i primi giorni di scuola e mancare in classe è dura per tutti loro - ha dichiarato la Dirigente, in questa occasione accompagnata dalla dottoressa Francesca Di Martino dell'ufficio scolastico - Il diritto alla campanella è diritto al benessere educativo, va di pari passo con il diritto alla salute e va tutelato il più possibile. In questo ospedale ho conosciuto medici, infermieri e psicologi straordinari che realizzano una presa in carico eccezionale dei nostri studenti. Faremo un grande lavoro, insieme".

© Riproduzione riservata