Paceco, Siciliacque rinvia lavori alla condotta: non si sospende la fornitura idrica

Siciliacque ha annullato l’annunciata sospensione della fornitura idrica a Paceco, che era stata programmata a partire dalle 8 di mercoledì 22 settembre.

A distanza di ventiquattro ore dalla comunicazione di “lavori non più procrastinabili per consentire la sostituzione di due tratti di condotta dell’acquedotto Montescuro (diramazione per Paceco)”, la società ha avvisato il Comune che i previsti interventi non saranno eseguiti per un problema logistico.

“Domani, quindi, la fornitura di acqua non sarà sospesa – sottolinea l’assessore alla Rete idrica, Francesco Valenti – ma i lavori sono soltanto rinviati, considerata la necessità di procedere alla sostituzione di un tratto di condotta particolarmente ammalorato”.

