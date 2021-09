Lavori nell'acquedotto, Paceco senz'acqua per due giorni

Niente acqua a Paceco per almeno due giorni, a partire da mercoledì 22 settembre. Siciliacque ha comunicato una sospensione della fornitura idrica “per consentire la sostituzione di due tratti di condotta dell’acquedotto Montescuro (diramazione per Paceco) a ridosso dell’attraversamento della Statale 113”.

A renderlo noto è l’assessore comunale alla Rete idrica di Paceco, Francesco Valenti, riferendo che “i lavori, non più procrastinabili, oltre ad eliminare due grosse perdite, rappresentano una soluzione definitiva ai numerosi interventi di riparazione non risolutivi causati dal forte ammaloramento della tubazione esistente. Si prevede, in particolare, la sostituzione dell’attuale tubazione, con una nuova tubazione in acciaio, per un tratto complessivo di circa 40 metri”.

“I lavori - in base alla comunicazione di Siciliacque – avranno una durata di 36 ore, e considerando i tempi necessari al riempimento e alla disinfezione della condotta, si prevede di ripristinare la normale fornitura entro le 8 del 24 settembre”.

“Ma per l’effettiva ripresa della distribuzione idrica – precisa l’assessore – si dovrà attendere il successivo riempimento del cisternone. Pertanto, la turnazione dell’approvvigionamento idrico riprenderà la notte del 24, partendo dalla zona B (prevista il 22 settembre) fino alle 12 del 25 settembre, per poi passare alla zona C e alle altre zone a seguire”.

