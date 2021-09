Alcamo, stipendi in ritardo: protestano gli operatori ecologici

Ritardi nei pagamenti degli stipendi e dubbi su carichi di lavoro e qualità del servizio. Scendono in strada a protestare i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti ad Alcamo.

Lo hanno fatto gli operatori ecologici in servizio nella cittadina arruolati all’interno della Roma Costruzioni, ditta che ha vinto la commessa per i prossimi 7 anni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. In assemblea con i sindacati, i lavoratori si sono piazzati davanti al centro comunale di raccolta di contrada Vallone Monaco per far valere i propri diritti. Stipendi ma non solo: ad essere lamentate anche condizioni di lavoro stressanti e modalità di raccolta che non convincono le sigle di categoria.

«Questa – ha detto Giorgio Macaddino, segretario generale della Uil Fpl di Trapani – è la prima assemblea organizzata da quando è subentrata nella gestione della raccolta rifiuti l’att uale ditta. Anzitutto sulla raccolta abbiamo qualche dubbio che sia così lineare. A nostro avviso ci sono modalità anomale che avremo modo di verificare con l’azienda specie nella giornata in cui si raccolgono due diverse tipologie di rifiuto». A questa problematica si è aggiunto poi il protrarsi, a detta delle organizzazioni di categoria, del ritardo nell’erogazione mensile dello stipendio.

