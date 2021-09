Migranti, sbarco a Pantelleria: 7 tunisini arrestati

Sette migranti arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani perchè sbarcati illegalmente o colpiti da ordini di carcerazione.

Cinque non hanno rispettato i decreti di espulsione emessi da varie prefetture: tutti tunisini sbarcati a Pantelleria; altri due, pregiudicati, giunti sull'isola sono stati arrestati in quanto uno era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Venezia, dovendo scontare 4anni e 3 mesi di reclusione per reati connessi agli stupefacenti, commessi a Padova dal 2012 al 2015; l'altro era ricercato in riferimenti a un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bolzano per 3 anni e 5 mesi di reclusione per evasione, resistenza a pubblico uffiale e reati contro patrimonio commessi tra il 2014 e il 2018. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Trapani.

