Castellammare del Golfo, arrestato dai carabinieri ladro in trasferta

I carabinieri di Castellammare del Golfo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un quarantenne palermitano, responsabile del reato di furti in abitazione.



I reati sono stati commessi tra febbraio e marzo, dunque in pieno periodo di restrizioni inerenti al Covid. L'uomo, dopo aver individuato l’abitazione da svaligiare, ha effettuato un sopralluogo preventivo e, una volta appurata l’assenza dei proprietari, ha forzato la porta di ingresso introducendosi e portando via diversi oggetti. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata