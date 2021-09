Castelvetrano, si allontana per una commissione e gli rubano il furgone: ladro denunciato

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano hanno denunciato V.G., 41 anni, accusato di furto aggravato.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali a suo carico, in pochi istanti ha rubato un Fiat Doblò momentaneamente lasciato aperto ed incustodito dal proprietario, intento a sbrigare commissioni in via Campobello.

È bastato uno sguardo all’interno dell’abitacolo per il V.G. che, incurante dell’impianto di videosorveglianza posto nelle immediate vicinanze, è subito salito a bordo del mezzo fuggendo via.

La vittima del furto ha quindi sporto denuncia ai militari, che hanno quindi avviato le indagini per rintracciare il furgone rubato e, mentre un equipaggio estrapolava le immagini di videosorveglianza identificando il responsabile, un altro equipaggio rinveniva il mezzo a Mazara del Vallo.

Il furgone è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il ladro, nel frattempo identificato, è stato denunciato.

