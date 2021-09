Bimbe scambiate in culla, mamma: "Domani guarderemo insieme la fiction"

"La fiction? La guarderemo tutti insieme a casa mia, con i fazzoletti in mano e senza guardarci in faccia per evitare pianti a dirotto…". Così Marinella Marino, 50 anni, mamma biologica di Caterina Foderà (ma chiamata Melissa), una delle due ragazze che la notte di Capodanno del 1998 furono scambiate in culla nell'ospedale di Mazara del Vallo.

Le storia di Melissa e Caterina è raccontata in un film tv con qualche licenza di sceneggiatura, a partire dai nomi dei protagonisti: "Sorelle per sempre", in onda domani sera su Rai1 in prima serata. La regia è di Andrea Porporati, a prestare il volto alle due mamme coraggiose le interpretazioni di Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. "Guardare la fiction sarà per noi come tornare indietro dopo avere vissuto un incubo: tu cresci un figlio, lo vedi muovere i primi passi, fai le notte per una febbre, lo allatti... " racconta la Marino che aggiunge "abbiamo scalato montagne coi tacchi a spillo".

Quando Marinella Marino ha partorito quella che oggi è Melissa Alagna aveva 27 anni: "In questi 20 anni - spiega - più volte ci hanno cercato per raccontare la storia di Caterina e Melissa ma non ci sentivamo ancora pronte, lo scorso anno ci siamo guardate in faccia e abbiamo deciso di farlo. Il nostro è un esempio di vita, andiamo sempre avanti nonostante gli ostacoli della vita. Con l'amore vero si supera tutto".

© Riproduzione riservata