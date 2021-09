Partanna, guida senza patente una moto con targa alterata: denunciato

I carabinieri di Partanna hanno denunciato un uomo perché sorpreso alla guida di una moto nonostante non abbia mai conseguito la patente. Inoltre è accusato anche di falsificazione per la targa del mezzo alterata.

L'uomo era già stato denunciato qualche giorno fa per atti persecutori. I carabinieri lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione stradale mentre girava per le vie del centro cittadino in sella ad una moto di grossa cilindrata senza casco e senza assicurazione.

Il soggetto, però, era senza patente, perché mai conseguita, come accertato anche in altre circostanze precedenti. Inoltre da analisi della targa del mezzo, i militari hanno notato che l'ultimo numero era stato modificato: un 9 era stato trasformato in 8. Pertanto è stato denunciato, mentre la targa alterata e la moto sono state sequestrate.

