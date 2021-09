Nasconde droga nel filtro del camper, giovane arrestato a Trapani

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Trapani per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia tra cui anche per droga, nascondeva cocaina nel filtro di un camper.

I carabinieri della stazione di Erice e del NORM della Compagnia di Trapani hanno agito con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia e il prezioso aiuto del cane Ulisse.

Durante un controllo alla circolazione stradale, il giovane è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale. I carabinieri hanno trovato, ben nascosti addosso al ragazzo, 6 grammi di cocaina, pertanto hanno deciso di procedere ad ulteriori perquisizioni sia nella residenza che nel domicilio, ma senza ottenere risultati. I militari hanno però perquisito anche la casa si campagna del 24enne. Qui, il cane Ulisse ha fiutato qualcosa nel vano motore di un camper semiabbandonato, nascosti in un filtro dell'aria c'erano altri 16 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari.

