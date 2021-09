Messa in sicurezza della strada litoranea di Marsala, si apre il cantiere

Prenderanno finalmente il via la prossima settimana i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n.84, la litoranea per i lidi che da Marsala giunge fino a Petrosino.

Di fatto prende il via, finalmente, il lavoro di manutenzione della SP 84 su cui, lo scorso mese di Gennaio, era stato lo stesso Sindaco Massimo Grillo a chiedere un preciso intervento dell’assessore regionale Marco Falcone per il reperimento dei fondi anche per il tratto di strada di proprietà comunale che, come è noto, è stato abbandonato a se stesso, dissestato come è, dopo i lavori di posa della rete fognante in quel tratto di strada, reso intransitabile.

Tra l’altro, la messa in sicurezza della litoranea, è ormai essenziale per la progettualità attualmente in corso per il Waterfront che valorizzerà l’area di ingresso al Lungomare Florio oltre alla sua valenza storica.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE