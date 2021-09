Il colonnello Fabio Bottino è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Trapani

È stato presentato con una conferenza stampa il colonnello Fabio Bottino, che ha da poco assunto il comando della Caserma provinciale dei carabinieri di Trapani.

Di origini romane, Bottino ha iniziato la sua cassiera nell’Arma nel 1989 come Comandante di Plotone al 2° Battaglione Carabinieri di Genova. Il primo incarico operativo territoriale arriva nel 1994, al termine della formazione, e diviene Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Locri dove rimane per tre anni, facendo registrare importanti risultati nel contrasto alla criminalità organizzata e l’arresto di pericolosi latitanti.

Arriva in Sicilia nel 1997, precisamente presso la Sezione Anticrimine del ROS di Catania, dove rimane per circa 9 anni. Dopo una pausa a Lecce, torna in Sicilia, a Palermo, dal 2008 al 2015, al comando della Sezione Anticrimine di Palermo.

Dal 2015 al 2021, assume prestigiosi incarichi presso il Raggruppamento Operativo Speciale di Roma, dedicando particolare attenzione alle indagini sulla criminalità mafiosa trapanese.

