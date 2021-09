Trapani: emessi 3 Daspo Willy, 3 fogli di via e 16 avvisi orali

Nell’ambito dell’attività delle misure di prevenzione, il Questore di Trapani durante lo scorso mese di agosto ha irrogato 3 Daspo cosiddetto "Willy" a carico di pregiudicati, di cui due di Marsala e uno di Castelvetrano.

A tutti e tre è stato interdetto, per periodi da uno a due anni, di frequentare le zone in cui hanno commesso le loro malefatte. In caso di violazione rischiano da 6 mesi a 2 anni di carcere ed una multa tra gli 8 mila e i 20 mila euro. Inoltre, sono stati emessi 3 fogli di via obbligatori e 16 avvisi orali.

