Bomba d'acqua su Trapani, alcune condotte intasate

Una bomba d’acqua nella notte tra venerdì e sabato ha paralizzato Trapani: un quantitativo molto alto che ha fatto collassare il sistema per circa un’ora.

Una tempesta che a Pantelleria ha creato enormi danni e vittime: per questo motivo ieri la bandiera del Comune di Trapani era a mezz’asta. A Trapani le condizioni meteo rapportate a 39mm di pioggia su centro città, pari a 39 litri di acqua su metro quadro di territorio e per u n’ora, dove al netto di qualche tombino sfuggito alla bonifica comunque corrente, ha retto il sistema di smaltimento caditoie minato però da cartacce e rifiuti abbandonati che hanno bloccato le bocche di accesso delle medesime in alcune zone comunque con tombini puliti.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE