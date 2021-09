Tromba d'aria a Pantelleria, lacrime per il vigile del fuoco morto: "Era un'eccellenza"

"Giovanni era una persona splendida, faceva il suo dovere senza mai contestare nulla. Perdiamo un collega e io, soprattutto, perdo un amico". Lo dice Mario Caporelli, vigile del fuoco di Castelvetrano, da 4 anni in servizio nel distaccamento di Pantelleria.

Caporelli, capo turno, sino allo scorso 4 settembre ha lavorato in squadra con Giovanni Errera. Il 47enne di Pantelleria è morto ieri durante il passaggio di una tromba d'aria in contrada Campobello sull'isola. Errera era abilitato alla guida dei mezzi speciali dei vigili del fuoco di stanza in aeroporto.

"Giovanni era un'eccellenza del nostro Corpo - dice ancora Caporelli - era felicissimo della nascita del suo secondo figlio e quando finiva il turno non vedeva l'ora di tornare in famiglia". Mario Caporelli ha appreso la notizia ieri sera mentre si trovava nel porto di Trapani per imbarcarsi sul traghetto verso l'isola. "Quando i colleghi mi hanno detto della morte di Giovanni non ci volevo credere - dice - poi la conferma e il dolore per la perdita di un amico e di un collega". i

