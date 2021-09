Picchiava continuamente la moglie: un arresto a Trapani

Drogato e violento, un quarantenne pluripregiudicato da diversi mesi picchiava continuamente la moglie. Lo hanno arrestato gli agenti della questura di Trapani.

È stata la donna a denunciarlo, dopo continue violenze fisiche e psicologiche, alimentate dal consumo di stupefacenti. I poliziotti hanno ricostruito i vari episodi di maltrattamenti e raccolto importanti elementi probatori. Così per l'uomo sono scattate le manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed è finito in carcere.

