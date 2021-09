Controlli a Trapani e a Erice, due denunce per detenzione di sostanze stupefacenti

Interventi dei carabinieri nel territorio di Erice e Trapani mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nonchè delle norme dettate dal Codice della strada.

Durante i controlli sono stati denunciati due trapanesi classe 92 in quanto a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Un altro giovane, classe 97, è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Inoltre sono state sanzionate 7 persone per non aver indossato i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie e non aver rispettato il distanziamento sociale in un luogo pubblico.

In merito ai controlli alla circolazione stradale sono state identificate circa 80 persone a bordo di oltre 50 mezzi, elevate svariate sanzioni per un importo di circa 20mila euro, 6 mezzi sottoposti a fermo amministrativo e 5 documenti ritirati.

© Riproduzione riservata