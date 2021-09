Pizzolungo, non riusciva a tornare a riva per le correnti: salvato un bagnante

Ancora un fine settimana impegnativo per le donne e gli uomini della Guardia costiera di Trapani. Tra sabato e domenica infatti sono state tratte in salvo 9 persone che si trovavano a bordo di imbarcazioni da diporto che hanno avuto problemi nel corso della navigazione nelle acque antistanti la zona di competenza della Capitaneria di porto di Trapani o che rischiava di annegare mentre si trovava in acqua.

Così com’è accaduto sabato pomeriggio. Una pattuglia a terra della capitaneria di porto di Trapani, in coordinamento con l’equipaggio di una motovodetta, sono intervenuti a Pizzolungo. Qui un bagnante in difficoltà, a causa delle correnti e del forte vento non riusciva a ritornare a riva, dopo aver individuato la persona in difficoltà, (un ragazzo trapanese di 23 anni) i militari per agevolare il suo recupero dal mare gli hanno lanciato un salvagente. Il giovane è stato poi recuperato dalla motovedetta giunta sul posto, salvando il ragazzo in preda al panico e visibilmente provato.

© Riproduzione riservata

