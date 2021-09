Castelvetrano, l'appello di un medico prima di morire per Covid: "Vaccinatevi!"

Non c’è l’ha fatta il medico di Castelvetrano Leonardo Ditta, morto a causa del Coronavirus a soli 64 anni. E adesso la famiglia lancia un appello alla vaccinazione così come ha fatto lui prima di morire.

Il medico di base, come scrive Elio Indelicato sul Giornale di Sicilia in edicola, aveva ricevuto due dosi di Pfizer lo scorso gennaio, poi aveva ripreso le sue attività nell’ambulatorio medico ma anche come dentista nello studio di Santa Margherita Belice.

Fino alla fine di luglio ha continuato ad assistere i suoi pazienti e non faceva altro che cercare di convincere anche i più scettici sulla necessità di vaccinarsi. Al ritorno da Roma l’inizio del suo calvario: la febbre, le complicanze polmonari e la scoperta di essere positivo.

Il medico, che aveva altre patologie che hanno aggravato le sue condizioni, ha lottato fino alla fine ma poi è deceduto nel Reparto Covid a Marsala. I funerali si svolgeran- no lunedi alle 11,30 nella Chiesa di Santa Lucia.

