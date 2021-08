Intero palazzo allacciato abusivamente alla rete elettrica, 5 denunce a Castelvetrano

I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato 5 persone per furto di energia elettrica. Si tratta di persone residenti in uno stesso condominio ma in appartamenti diversi, nei pressi di via Campobello.

Da accertamenti eseguiti dall’Enel sembra che l’intero palazzo, tranne un appartamento, fosse allacciato abusivamente alla corrente pubblica non pagando da tempo alcun consumo di energia. Personale preposto sta provvedendo alla quantificazione del furto che dovrà essere restituito.

