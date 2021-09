Droga tra i rifiuti, arrestato giovane spacciatore a Trapani

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trapani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e da poco libero dagli arresti domiciliari, nascondeva la droga tra la spazzatura per gestire i suoi affari nel quartiere di San Giuliano. I carabinieri, durante un controllo nei pressi di Piazza Pagoto, hanno notato il 22enne e il via vai di auto e moto.

Il giovane, ricevuti i soldi dai clienti, frugava tra un mucchio di sacchi di spazzatura dove, all’interno di uno zainetto nascondeva lo stupefacente. Da una perquisizione, i carabinieri hanno trovato, all'interno dello zainetto, 35 grammi di cocaina suddivisa in 61 dosi, 28 grammi di crack in 76 dosi, 100 grammi di inflorescenze di marijuana nonché 839,60 euro in banconote e monete di diverso taglio verosimile provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e lo zaino sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato condotto al Carcere “Pietro Cerulli”, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista a breve.

© Riproduzione riservata