Trapani, coltiva piante di marijuana: arrestato un 51enne

Un uomo trapanese di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo, giunti in via Salemi, i carabinieri hanno notato in lontananza alcune piante a foglia larga simili a piante di marijuana che sporgevano da un cancelletto di un'abitazione privata. All'interno sono state trovate 10 piante di marijuana di lunghezza variabile tra 1 metro e 1,70 metri, 2 piante di marijuana parzialmente essiccata. A protezione della piantagione c'erano 2 cani pitbull che non permettevano di avvicinarsi.

Da perquisizione personale e domiciliare, il proprietario dell'abitazione è stato trovato in possesso di 64 grammi di marijuana custodita all’interno di barattoli in vetro e 3 bilancini di precisione, altri 0,40 grammi erano all'interno della sua auto.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Il 51enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per la giornata di oggi.

