Assembramenti e niente mascherine, sanzioni in due bar di Marsala

Per la Sicilia arriva oggi la zona gialla ma i controlli dei carabinieri per il rispetto della normativa anti Covid sono rimasti attivi anche in zona bianca. A Marsala, i militari dell’Arma hanno elevato sanzioni in due bar del centro per assembramento e mancato uso della mascherina.

Le sanzioni sono scattate sia per il personale delle attività che per gli avventori che non hanno rispettato le norme di sicurezza per prevenire i contagi di Coronavirus. I controlli diventeranno più serrati a partire da oggi, giorno in cui la Sicilia passa in “zona gialla”.

Durante i controlli, i carabinieri hanno anche sorpreso e denunciato un giovane di 20 anni che guidava in stato di ebbrezza. Un altro ventenne, marsalese, è stato invece denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza cm 17, sottoposto a sequestro.

© Riproduzione riservata