Tragedia a Valderice, meccanico 48enne annega a Rio Forgia

Tragedia del mare nel pomeriggio di ieri nella contrada balneare di Rio Forgia a Lido Valderice. La vittima si chiamava Paolo Bulgarella aveva 48 anni era di Valderice faceva il meccanico nel rione di Cubastacca.

L’uomo ha perso la vita mentre si trovava in mare. L’uomo quando ha capito di stare male ha tentato di rientrare sulla battigia aiutandosi con le corde delle boe, senza però riuscirvi. Quello che stava accadendo in mare però non è passato inosservato ad alcuni bagnanti che senza esitazione si sono subito precipitati in acqua per tentare di riportare a riva l’uomo, ma quando è stato soccorso pare fosse già privo di sensi.

Nel frattempo da terra altri bagnanti hanno richiesto l’intervento del 118 e di lì a poco sono arrivati gli uomini della guardia costiera e i carabinieri. I bagnanti in attesa dell’arrivo dei soccorsi hanno anche provato a praticare alcune manovre di respirazione senza però riuscirvi. Due i mezzi del 118 presenti sul posto, oltre alla Guardia Costiera e ai Carabinieri. Il medico rianimatore al suo arrivo non ha potuto che constatare il decesso.

