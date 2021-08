Marittimo ha un malore a bordo, evacuato da un peschereccio a Mazara

La Guardia Costiera di Mazara del Vallo, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo, ha soccorso un marittimo di 51 anni colto da malore a bordo di un peschereccio mazarese, mentre si trovava in pesca a circa 40 miglia dalla costa.

La richiesta di soccorso medico è arrivata tramite la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto da parte del comandante del peschereccio, già in contatto con il servizio di telemedicina del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) ed al quale il medico, in considerazione dei sintomi riferiti, aveva consigliato di procedere con lo sbarco e l'immediata ospedalizzazione per un sospetto principio di infarto.

A condurre le operazioni di soccorso la motovedetta CP 850 che, raggiunto il peschereccio a circa 20 miglia, ha proceduto al trasbordo immediato. A bordo è intervenuto anche il personale medico del 118 che ha visitato il marittimo e lo stabilizzato durante il trasporto a terra. Ad attendere il paziente in banchina era gia' pronta una ambulanza del Servizio 118. I medici hanno eseguito un ECG sul posto e un tampone antigenico (risultato negativo) per poi trasferire il marittimo all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

© Riproduzione riservata