Trapani, evade dai domiciliari: 29enne arrestato

Un uomo di Erice di 29 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Nel corso di un controllo presso la sua abitazione, i carabinieri non hanno trovato il giovane, che si era allontanato arbitrariamente ed immotivatamente. Dopo pochi minuti è stato rintracciato ed espletate le formalità procedurali, è stato ricondotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, come disposto dalla competente A.G.

© Riproduzione riservata