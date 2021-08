Incidente ad Erice: ex militare si schianta con lo scooter contro una colonnina e muore

Tragedia sulle strade. Un militare dell'Esercito in pensione, Giuseppe Santoro, di 63 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale a Casa Santa di Erice.

L'uomo, in sella ad uno scooter "Vespa", pare a causa di un malore, è andato a sbattere contro una colonnina - parcometro, collocata sul marciapiede, abbattendola. È morto sul colpo. Sul posto anche la polizia municipale.

Si tratta della seconda vittima nel Trapanese in due giorni. Ieri mattina, a Torretta Granitola, era morto un 81enne di Marsala. L'impatto era avvenuto tra un Fiat Doblò e un rimorchio-vendemmiatrice trainato da un trattore. Il furgone mentre percorreva la provinciale in direzione Mazara del Vallo, dopo un lungo rettilineo, non si sarebbe accorto della curva finendo contro il rimorchio. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.

© Riproduzione riservata