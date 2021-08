Minaccia i genitori per avere soldi: giovane arrestato a Campobello di Mazara

Minaccia e maltratta i suoi genitori per avere da loro soldi. Richieste continue, sempre più violente, tanto da rappresentare ormai un vero e proprio pericolo per i due coniugi. I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno così arrestato un 19enne N.D..

A segnalare l'ennesimo episodio di violenza ai militari è stata la telefonata di un familiare preoccupato. Una volta giunti in casa della famiglia, i carabinieri hanno sorpreso il giovane in stato di forte agitazione, il quale, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, continuava a minacciare il padre e ad utilizzare violenza contro ogni oggetto che gli si trovasse davanti.

Già in passato, i due genitori si erano trovati obbligati a rivolgersi alla caserma dei carabinieri per paura dei comportamenti violenti del figlio.

Il ragazzo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente che ne ha disposto il carcere.

La competente Autorità Giudiziaria, nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, ha sottoposto il giovane alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento.

