Pantelleria, aggredisce una guardia giurata al porto: 58enne arrestato

Un uomo di 58 anni originario del Venezuela ma residente a Campobello di Mazara è stato arrestato a Pantelleria per per i reati di lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Si trovava sul porto e stava per imbarcarsi per Trapani quando, al momento di accedere all'imbarcazione, è andato in escandescenza quando gli è stato richiesto di pagare un supplemento per il trasporto della bicicletta che aveva con sé aggredendo con degli schiaffi la guardia giurata cui era affidato il compito di controllare l’accesso a bordo di mezzi e persone.

I carabinieri che transitavano in quella zona nel corso di un servizio di pattuglia, sono intervenuti immediatamente nel tentativo di far calmare l’uomo ma sono stati aggrediti anch’essi con minacce e spintoni. L’arresto eseguito dai militari dell’Arma è stato convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria.

