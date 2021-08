Movida violenta a Marsala, si chiedono più controlli

Ormai, nonostante i tentativi delle Forze dell’Ordine, risse e violenze nel centro storico di Marsala sono all’ordine del giorno, specie nel fine settimana. Nell’ultimo fine settimana, infatti, si sono registrati diversi episodi di violenza ed aggressioni che hanno avuto come protagonisti alcuni gruppi di giovani marsalesi che, per quanto se ne sa, se le sono fate di santa ragione con feriti causati da scontri in pieno centro urbano.

Episodi che, nonostante l’intenso lavoro di prevenzione messo in atto da Carabinieri e Polizia, non riesce a porre fine questi ormai continui scontri tra gruppi di giovani marsalesi. Nello scorso fine settimana, in pieno centro urbano, un grave episodio di «delinquenza comune» che ha visto un giovane marsalese, fermato da un gruppo di giovani teppisti che lo hanno aggredito, picchiato e derubato del suo scooter. Questi nuovi episodi di violenza hanno dato vita ad una vera e propria reazione che ha dato vita ad una autentica sollecitazione alle Forze politiche locali ad essere più attente per scongiurare atti di violenza.

