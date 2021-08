Marsala, ricercato per furto aggredisce la compagna: arrestato

Un uomo di 28 anni, di origini rumene ma residente a Marsala, è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sciacca per una serie di pregressi reati contro il patrimonio. Il provvedimento, emesso nel 2020, non era stato eseguito perché l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce, ma i carabinieri intervenuti per un'aggressione ai danni della compagna lo hanno arrestato.

Dopo la segnalazione di un'aggressione da parte dell'uomo contro la compagna convivete, i carabinieri intervenuti hanno accertato l’esistenza del provvedimento giudiziario ancora da eseguire. Avviate le ricerche, sono riusciti a rintracciare l'uomo che, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Trapani ed è stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate.

