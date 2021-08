Covid, preoccupa la situazione in provincia di Trapani: superati i 2.000 casi

Precipita la situazione dei contagiati in provincia di Trapani. Alla vigilia di Ferragosto era stata superata quota mille, adesso, secondo l’ultimo report dell’Azienda sanitaria provinciale, sono 2180 le persone positive al Covid 19 ed è salito a 356 il numero dei deceduti dall’inizio della pandemia che, sempre alla vigilia di Ferragosto, era di 348.

Mazara del Vallo continua a guidare, con 421 contagiati, la classifica Comune per Comune stilata nel nuovo report dell’emergenza Coronavirus, occupando il primo posto in un “podio” che vede, al secondo, Castelvetrano, con 321, e al terzo Marsala, con 288.

Questo il quadro completo dei 24 Comuni, per ordine alfabetico: Alcamo 236, Buseto Palizzolo 23, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 114, Castellammare del Golfo 82, Castelvetrano 321, Custonaci 22, Erice 95, Favignana 23, Gibellina 6, Marsala 288, Mazara del Vallo 421, Paceco 14, Pantelleria 101, Partanna 26, Petrosino 27, Poggioreale 1, Salaparuta 1, Salemi 83, San Vito Lo Capo 10, Santa Ninfa 34, Trapani 215, Valderice 24, Vita 6. Sul fronte ospedaliero sono ora nove i ricoverati in terapia intensiva, di cui otto sarebbero non vaccinati contro il Covid 19, mentre i ricoveri in area non critica sono 62.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE