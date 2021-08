Vandali al parco Monte Cerriolo: distrutta una statua, danneggiate altre 5

Una statua distrutta. Rappresentava la quinta stazione della via Crucis: Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce. Altre cinque gravemente danneggiate. Opere alte due metri con scolpiti bassorilievi, che raccontano il calvario di Gesù. Atto vandalico o sacrilego? Su questo indagano i carabinieri di Custonaci, ai quali è stata presentata la denuncia da parte dello scultore Giuseppe Cortese, che ha realizzato le opere.

Frantumata una statua, gravemente danneggiate altre cinque «probabilmente a colpi di pietra», come sottolinea lo stesso Cortese amareggiato per questa azione consumata nel parco del Monte Cerriolo. Le opere sono state realizzate in marmo perlato di Sicilia. La prima installate nel 2012 e fino da oggi ne sono state collocate dieci in attesa di poterne mettere altre cinque per completare il percorso. Lavora con subbia e martello nel suo laboratorio, dove spesso vengono tenuti corsi di formazione per giovani.

Fino a due anni fa l’otto settembre nel parco Cerriolo si svolgeva una cerimonia religiosa dedicata alla Regina Pacis ed i fedeli lungo il percorso si fermavano a pregare davanti ad ogni statua. Una cerimonia molto sentita che a causa del covid 19 è stata momentaneamente cancellata anche se nel 2019 «l’appuntamento è saltato per vari motivi» come racconta lo stesso Cortese. L’atto vandalico è stato consumato in prossimità della festa della Madonna di Custonaci, con il clou delle celebrazioni l’ultimo mercoledì di agosto.

