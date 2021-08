Marsala, trentenne ai domiciliari aggredisce la madre per estorcerle denaro: condotto in carcere

Un giovane trentenne con precedenti di polizia per violenza privata è stato arrestato dai carabinieri di Marsala in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Marsala. L'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per minacce ed estorsione ma durante in giorni in casa si è mostrato aggressivo nei confronti della madre convivente.

L'uomo si trovava da due giorni agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché aveva costretto una commerciante marsalese, attraverso minacce di morte, a non denunciarlo dopo un'estorsione compiuta ai danni della donna.

Durante la sua permanenza in casa, il trentenne si è scagliato contro la madre con minacce e violenze fisiche cercando di farsi consegnare del denaro. L'arrivo dei carabinieri ha messo fine all'atto di violenza dell'uomo, che è stato arrestato. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato associato alla Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

© Riproduzione riservata