Erice, partner privati per il parco ciclistico: via libera dalla Giunta

L’amministrazione comunale di Erice «rispolvera» il progetto «Erice Bike Park» finalizzato a candidare il territorio, o quantomeno una sua ampia parte, a «Parco ciclistico».

Nel 2016, sindaco Giacomo Tranchida, attuale sindaco di Trapani, era stato attivato, appunto, il progetto «Erice Bike Park» che prevedeva un servizio di bike sharing mediante bici elettriche. Letteralmente bike sharing si traduce con «condivisione di una bicicletta», ma l’iniziativa, nata per spingere i cittadini ericini ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile ed economico affittando una bici messa a disposizione dall’amministrazione, di fatto, è decollato solo in parte. Attualmente, infatti, le biciclette elettriche non sono utilizzate, mentre rimangono fruibili 2 piste ciclabili montane già esistenti.

L’amministrazione comunale ora guidata da Daniela Toscano ripropone il progetto, ritenendo che possa integrarsi con l’istituendo «Parco Ciclistico Ericino» che è stato proposto da Ninni Stella, responsabile dell’associazione sportiva dilettantistica «Star Cycling Lab» con sedi a Marsala e Trapani.

