Al ristorante al chiuso senza Green pass, sanzionate 5 persone a Castelvetrano

I carabinieri di Castelvetrano, durante un'attività di controllo, hanno riscontrato diverse irregolarità nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid-19. In particolare, 5 persone sono state sorprese a consumare cibi e bevande in ambienti al chiuso al ristorante, privi di Green pass.

Nel fine settimana appena trascorso, i militari dell'Arma hanno ispezionato 10 attività commerciali di Castelvetrano, comune interessato dalla recente ordinanza regionale a causa dell’alta incidenza di contagi a fronte della bassa percentuale di persone vaccinate.

Sebbene la maggior parte degli avventori e dei titolari dei locali fosse in regola con la vigente normativa, 5 persone sono state sorprese a consumare cibi e bevande in ambienti chiusi all’interno di tre diversi ristoranti sprovvisti di Green pass. Di conseguenza, sia i clienti trasgressori che i tre titolari dei locali interessati, sono state elevate sanzioni pari a 400,00 euro ciascuno.

