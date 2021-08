Lancia fogli di carta in mare e si giustifica dicendo di essere un artista: denunciato un 40enne a Trapani

Lancia fogli di carta in mare, davanti piazza Vittorio a Trapani, e ai carabinieri, intervenuti su segnalazione di un testimone, si giustifica dicendo che è un famoso artista di strada in viaggio per l'Europa e che quella era un'opera d'arte.

La pattuglia è intervenuta su segnalazione di un passante che ha notato il gesto dell'uomo, intento a sporcare il litorale.

L'uomo, un portoghese di 40 anni senza fissa dimora, è stato denunciato per illecito abbandono di rifiuti.

