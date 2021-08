Trapani, green pass per i commercianti e mascherine: nuove regole per il mercatino

Green pass per i commercianti ma non solo. Queste le novità introdotte dal sindaco Giacomo Tranchida per il mercato rionale del giovedì in piazzale Ilio.

Una ordinanza sindacale voluta in collaborazione con l’assessore al ramo Andrea Vassallo per stringere ulteriormente le misure per la sicurezza sociosanitaria del tradizionale mercatino.

Nel dettaglio, gli operatori dovranno indossare la mascherina ed essere in possesso di green pass e inoltre sono onerati a fornire agli avventori gel per igienizzare le mani. Inoltre, è fatto obbligo agli stessi operatori di mantenere la postazione pulita da rifiuti utilizzando sacchetti e contenitori in loro possesso o forniti dall’amministrazione. Il comando di Polizia Locale è incaricato di fare osservare l'ordinanza pena l’applicazione di pesanti sanzioni.

«Con l’aumento dei casi Covid nel trapanese, riteniamo doveroso prendere provvedimenti immediati anche a tutela dei cittadini che si recano al mercato (ove è facile si creino anche piccoli assembramenti) ogni giovedì per fare la spesa - dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Vassallo -. Inoltre, non siamo disposti a tollerare ulteriormente l’enorme quantità di rifiuti abbandonata una volta smontato il mercatino da parte di qualche strafottente operatore e con questo provvedimento diamo un ultimatum forte e chiaro: chi non rispetterà le norme sulla raccolta differenziata verrà sanzionato».

Le problematiche della pulizia rimane una priorità: il Comune potrà utilizzare anche le guardie ambientali che controlleranno e segnaleranno alla Polizia Locale coloro che sporcano e lasciano in condizioni pietose lo slargo dove si svolge il mercato. Quest’anno, infine, non si è svolta la tradizionale fiera di Ferragosto perché nessuna associazione di categoria si è fatta avanti per la gestione. Dall’inizio della pandemia, infatti, il Comune ha dato il via libera ai mercati solo con il coordinamento di una associazione di categoria.

