Festa abusiva con 100 persone che ballano in un lido a Marausa: denunciato il titolare

Una serata danzante dentro ad un lido balneare a Marausa, frazione di Misiliscemi, è costata la denuncia del titolare e una sanzione amministrativa allo stesso in ordine al divieto di assembramento. All’interno di un lido balneare la polizia ha infatti trovato 200 persone circa, cento delle quali intente a ballare. Per il titolare così è scattata la sanzione della Polizia.

Durante il week-end di Ferragosto - nell’ambito delle attività volte al rispetto, da parte degli esercenti, delle prescrizioni normative anti-covid - gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Trapani hanno operato un controllo presso il locale “Lido Tre Torri”, uno stabilimento balneare che si trova sulla spiaggia di Marausa nel comune di Misiliscemi.

Gli agenti sono stati attirati dalla musica ad alto volume ma anche dalla presenza di parecchie automobili nei pressi dello stabilimento che presupponeva anche la presenza di un elevato numero di persone all’i nterno dello stesso stabilimento.

Nel corso del controllo gli agenti in servizio hanno riscontrato una serie di irregolarità. Gli agenti hanno quindi proceduto a denunciare il titolare per aver aperto abusivamente un luogo di pubblico spettacolo ed in assenza della prevista licenza rilasciata dal Questore; inoltre, allo stesso titolare, è stata comminata la specifica sanzione, pari a 400 euro, in ordine al divieto di assembramento poiché, all’interno del locale, all’atto del controllo, erano presenti 200 persone circa, 100 dei quali intenti a ballare. roseguono senza tregua i controlli della Polizia di Stato presso locali, esercizi commerciali e lidi balneari della provincia di Trapani.

