Afghanistan, la Diocesi di Mazara disponibile ad accogliere chi fugge dai talebani

La Diocesi di Mazara e la parrocchia Madonna della Sapienza di Marsala si sono dette disponibili ad accogliere i profughi in fuga dall'Afghanistan per l'avanzata dei talebani. Lo ha comunicato con una lettera alla Prefettura di Trapani il direttore dell’Opera di religione, don Francesco Fiorino.

In particolare, l’Opera di religione della Diocesi ha dato disponibilità di sei posti letto nelle case fraterne a Marsala: 4 donne e 2 uomini potranno abitarci per almeno un anno. E a dare la disponibilità di accoglienza in canonica è stato don Pietro Caradonna, parroco della Madonna della Sapienza, nel quartiere Sappusi a Marsala.

Don Caradonna ha dato disponibilità per una coppia di profughi afghani con un figlio minore. «Oltre la commozione per ciò che apprendiamo dai media su ciò che sta succedendo in Afghanistan, dopo il ritiro dei militari americani e delle truppe alleate, noi abbiamo deciso di fare la nostra piccola parte per i fratelli afghani – ha commentato il vescovo monsignor Domenico Mogavero – dando disponibilità ad accoglierli in alcune delle nostre strutture».

