Minaccia di morte un commerciante per costringerlo a non denunciare: arrestato a Petrosino

I carabinieri hanno arrestato un 39enne di Carini, attualmente in prova presso la comunità terapeutica “F.A.R.O.” sita a Marsala, dove avrebbe dovuto espiare la pena di 5 anni e mezzo di reclusione. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A Petrosino invece i carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Marsala hanno arrestato un 30anne originario di Mazara ma residente a Marsala, responsabile del reato di violenza privata, per avere, con reiterate minacce di morte, costretto il titolare di un esercizio commerciale a non denunciarlo per fatti criminosi pregressi.

L’arrestato, percettore di reddito di cittadinanza, al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione.

© Riproduzione riservata