Favignana, sequestrata attrezzatura per la pesca illegale di tonno e pescespada

Bloccato dai carabinieri un palermitano ubriaco alla guida di un motociclo, sulle strade di Favignana. Un intervento, quello dei militari dell’Arma, realizzato nell’ambito di una serie di controlli effettuati a Trapani e provincia nei giorni del Ferragosto (14 e 15 agosto), finalizzati a frenare la movida selvaggia, nonché a reprimere i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il palermitano P.A., classe ’85, è stato denunciato poiché sorpreso a Favignana alla guida di un motociclo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, accertato con etilometro in dotazione. Segnalati alla Prefettura due trapanesi di 45 e 28 anni, poiché, dopo la perquisizione veicolare effettuata al rione San Giuliano di Erice, venivano trovati in possesso di una dose di 0,20 grammi di crack.

Un trapanese, A.A. di 38 anni, è stato arrestato (in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani) per evasione dagli arresti domiciliari con attivazione del braccialetto elettronico. Il reato è stato commesso a luglio.

Infine, i militari della Stazione di Favignana, assieme all’equipaggio di un battello dei carabinieri, hanno controllato un natante con a bordo un favignanese del 1991, pescatore. A bordo c’era attrezzatura da pesca di frodo (per la pesca del tonno e del pesce-spada). Nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa con sequestro dell’attrezzatura.

Controllate infine circa 170 persone a bordo di oltre 80 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per un importo di circa 1.500 euro. Due mezzi sono stati sequestrati, uno sottoposto a fermo amministrativo e 51 soggetti controllati, sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione.

