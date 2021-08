Alcamo, non trova munizioni e importuna la ex: denunciato

Un uomo alcamese di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia locale per possesso illegale di porto d'armi. L'uomo, non trovando più delle munizioni, si è recato in casa della ex, importunandola per chiederle aiuto nel ritrovarle. Le hanno ritrovate i carabinieri accertando però che erano detenute illegalmente.

In particolare il 50enne, nella notte di sabato scorso, si è presentato nella struttura dove lavora la ex moglie per chiederle informazioni sulle munizioni. La signora ha chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato ancora l'uomo presente.

E' emerso che il 50enne, dopo aver lasciato la casa coniugale, non riusciva più a trovare delle munizioni che aveva da tempo conservate, perciò voleva chiedere l’aiuto alla ex compagna per ritrovarle. Ad aiutarlo nel ritrovamento sono stati proprio i Carabinieri che, dopo un’attenta perquisizione domiciliare, sono riusciti a ritrovare le munizioni: ben 24 munizioni cal. 9X19 P.B. e una pistola cal. 38 S.W. Accertata la illegale detenzione del munizionamento per l’uomo è scattata la denuncia ed il relativo sequestro.

