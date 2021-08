Furto della corona della Madonna ad Erice, il sindaco Toscano: "Atto vile e criminale"

Rubata la corona in oro e corallo posta sul capo della statua raffigurante la Madonna di Trapani e custodita nella parrocchia della frazione ericina di Ballata.

"Un atto vile, criminale e riprovevole" lo ha definito la sindaca di Erice, Daniela Toscano. "Ci auguriamo - ha aggiunto - che gli autori di questo gesto scellerato possano trovare il coraggio di restituire o far ritrovare la refurtiva così come avvenuto con la statua della Madonna di Lourdes, rubata il mese scorso nell'omonima parrocchia di via Virgilio, a Trapani"

