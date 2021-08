Erice, litiga con il vicino di casa e gli buca le gomme dell’auto: denunciato

Un uomo ericino di 67 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Erice perché, dopo una lite con il vicino di casa, gli ha danneggiato l’auto parcheggiata bucando le ruote.

In particolare, nella notte, un uomo che transitava vicino a Piazza San Domenico, attirato dal fischio proveniente da un’auto parcheggiata in uno stallo invalidi, ha notato che le ruote del lato passeggero, sia l’anteriore che la posteriore, erano state tagliate e ha contattato i carabinieri per riferire quanto aveva visto.

Il giorno seguente, la vittima ha denunciato quanto accaduto alla sua auto senza manifestare sospetti. Quando i carabinieri gli hanno chiesto se nell’ultimo periodo avesse avuto dissidi con qualcuno, l’uomo ha risposto che l’unico con cui aveva qualche volta litigato era il suo vicino di casa.

Dalle indagini avviate dai militari e dalle immagini di videosorveglianza, è emerso che proprio il vicino, gestore di un noto risto-bar, aveva compiuto il fatto. Sentito dai carabinieri, il 67enne ha confessato di aver danneggiato le ruote dell’auto del vicino e si mostrato pentito e disposto a risarcire il danno.

© Riproduzione riservata