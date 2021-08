Trapani, le fognature di Villa Rosina saranno completate

Le fognature a Villa Rosina saranno completate. Senza se e senza ma. Questa è l’idea dell’amministrazione di Trapani che si sta muovendo per realizzare il prima possibile l’opera.

È stata approvata la delibera che prevede di adire il Tar per mettere in esecuzione la sentenza che obbliga la Regione Siciliana a pagare il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Infatti, nonostante la città sia risultata vincitrice di finanziamento, i soldi non sono mai stati versati al Comune, bloccando, di fatto, l’opera. Per accelerare l’iter, però, è stato dato mandato all’ufficio di ragioneria di predisporre nel bilancio di previsione quanto necessario per la stipula di un mutuo di circa 9 milioni di euro per realizzare l’opera nelle more che si definisca il giudizio.

