Emergenza migranti, l'hotspot di Pantelleria al collasso: 200 arrivi in 10 sbarchi

Il centro di prima accoglienza per migranti a Pantelleria è al collasso. Sono circa 200 i migranti arrivati in 10 sbarchi avvenuti lungo le coste occidentali dell’isola. E altre barche sono segnalate all’orizzonte. Il centro nell’ex caserma dell’esercito "V. Barone" potrebbe ospitare 20 migranti, gli altri passano la notte in piedi e coricati per terra.

Le forze dell’ordine e i volontari sono allo stremo delle forze. "Non ce la facciamo più - dice Sara Marino, dell’associazione "Dai un sorriso" -le sei donne i i tre bambini presenti da giorni, sono ospitate presso la Mediateca comunale".

© Riproduzione riservata