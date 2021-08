Castelvetrano, due uomini denunciati per evasione dai domiciliari e tentato furto

Nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo a Castelvetrano, sono stati denunciati due soggetti per evasione dai domiciliari e tentato furto aggravato.

Durante i controlli i carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno costatato l’assenza dalla propria abitazione di M.G., classe 86 in atto sottoposto agli arresti domiciliari per reati di furto. Dopo pochi minuti l'uomo è stato rintracciato nelle vicinanze della propria abitazione mentre faceva rientro. L’uomo è stato denunciato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano invece hanno deferito in stato di libertà P.A., classe 91, in quanto sorpreso all’interno di un autovettura intento a frugare. L'uomo è stato rintracciato in Piazza Matteotti in soli tre minuti dalla chiamata di segnalazione.

